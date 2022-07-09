شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ "تصفية الأجانب" قبل الميركاتو الصيفى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولي النادى الاسماعيلى تصفية اللاعبين الأجانب المقيدين في صفوف الدراويش استعداداً لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وينوى مسئولي القلعة الصفراء إحداث غربلة شاملة في صفوف اللاعبين الأجانب في ظل المستوى الفني السيىء الذي ظهروا به منذ قدومهم للإسماعيلى في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ووافق الإسماعيلى على فسخ تعاقده مع الجامبى سايكو مهاجم الفريق بالتراضى ليوقع لصفوف القناة بينما هرب الثنائى البوليفى كارميلو والارجنتينى دييجو فرناندو بينما لايزال الثنائى الايفوارى جان موريل والجزائرى محمد بن خماسة بعيدين كل البعد عن المشاركة بصفة مستمرة مع الفريق الأصفر.

وأعلن الإسماعيلى مع النجم الغاني "ياو أنور" قادماً من نادي "أشانتي جولد"، الذى ينشط بدورى البلاك ستارز بعقد طويل الأمد يستمر لخمسة مواسم مقبلة، وأكد المهندس يحيى الكومى رئيس النادى الاسماعيلى أن سياسة ملف التعاقدات الجديدة تشمل مجموعة من الشروط والمتطلبات لضمان تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة، والعمل جلياً على تطوير قدرات الفريق للأفضل.

ويستعد الفريق لمواجهة سموحه مساء الأربعاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.