شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلى يطير لقطر للتأهيل من الرباط الصليبى ويعود 31 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجه أبو بكر حمزة الجمل لاعب النادى الإسماعيلى لقطر للتأهيل من جراحة الرباط الصليبى فى أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك على غرار العديد من نجوم الكرة المصرية فى الأونة الأخيرة أمثال أكرم توفيق وعمار حمدى وعمرو جمال.
ويقضى أبو بكر حمزة الجمل فترة تأهيل تقارب الاربعة شهور فى قطر حيث يستمر هناك حتى 31 أكتوبر المقبل.
وخضع اللاعب للجراحة تحت إشراف طبيب استشارى فى وجود إسلام محسن أخصائى اصابات الملاعب بالإسماعيلى والذى رافق اللاعب.
وكان اللاعب الشاب القادم من نادي القناة فى بداية هذا الموسم قد تعرض لتلك الإصابة خلال مباراة الفريق الودية ضد التل الكبير، ليخضع للأشعة التى أثبتت تعرضه لقطع فى الرباط الصليبي سيغيب على إثرها لمدة 6 أشهر مقبلة.
جدير بالذكر أن أبو بكر لم ينل فرصة المشاركة فى أى مباراة رسمية ضمن صفوف الفريق الأول إلا أنه كان يشارك مع فريق الشباب بدوري الجمهورية وقدم مستويات مميزة.