شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلى يطير لقطر للتأهيل من الرباط الصليبى ويعود 31 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه أبو بكر حمزة الجمل لاعب النادى الإسماعيلى لقطر للتأهيل من جراحة الرباط الصليبى فى أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك على غرار العديد من نجوم الكرة المصرية فى الأونة الأخيرة أمثال أكرم توفيق وعمار حمدى وعمرو جمال.

ويقضى أبو بكر حمزة الجمل فترة تأهيل تقارب الاربعة شهور فى قطر حيث يستمر هناك حتى 31 أكتوبر المقبل.

أجرى أبو بكر حمزة الجمل، مهاجم الإسماعيلي الشاب، جراحة ناجحة فى الرباط الصليبي للركبة خلال الساعات الماضية بأحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضه لتلك الإصابة مؤخراً.

وخضع اللاعب للجراحة تحت إشراف طبيب استشارى فى وجود إسلام محسن أخصائى اصابات الملاعب بالإسماعيلى والذى رافق اللاعب.