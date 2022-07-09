شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود هذا الثنائى فى مباراة فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز جهود الثنائى محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر لاعبا الفريق الأحمر فى مباراة فيوتشر المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب محمد عبد المنعم عن مباراة الجونة الأخيرة بالدوري والتى انتهت بالتعادل السلبى بسبب الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة سموحة التى خسرها المارد الاحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين أثناء جلوسه بديلا للإعتراض على الحكم.

فيما غاب أحمد عبد القادر عن مباريات الأهلى الأخيرة سواء فى الدوري أو كأس مصر بسبب تعرضه لإصابة فى العضلة الأمامية.

ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدف ، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 21 هدفا.