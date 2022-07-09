شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات مبهجة بأندية سيتى كلوب فى اليوم الأول لعيد الأضحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أندية سيتى كلوب بمختلف فروعها على مستوى الجمهورية، مظاهر احتفالية كبيرة ومبهجة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتنوعت مظاهر الاحتفال فى ظل التجهيزات والمفاجآت التى أعدتها أندية سيتى كلوب للأعضاء بهذه المناسبة.

وحرصت أندية سيتى كلوب بمختلف المحافظات، على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط أجواء مبهجة بين الأعضاء بمختلف الأعمار، بداية من صلاة العيد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الطبية والإحترازية.

وتزينت أندية سيتى كلوب بأفرعها المختلفة بمظاهر احتفالية وجمالية، وتم توزيع البالونات والحلوى على الأطفال ، بجانب تخصيص بعض المتطوعين للرسم على وجوه الأطفال في محاولة لبث السعادة فى قلوبهم، فى أجواء رائعة وفريدة من نوعها.

كما تجهز أندية سيتى برنامجا احتفاليا على مدار اليوم للأعضاء بمختلف أعمارهم، يشمل احتفالات العرائس ورسم على الوجوه وبند وDJ واكتشاف مواهب غنائية وفقرات شعبية وفنية من ثقافات مختلفة وألعاب ومسابقات للكبار والصغار.

وتهدف أندية سيتى كلوب إلى تأسيس مجتمعات جديدة تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة، لذا لا يتوقف دورها عند النشاط الرياضى فقط، لكن يمتد إلى النشاط المجتمعى والعائلى أيضا لتفعيل دور الأسرة وعودة الترابط بين أفرادها في ظل الايقاع السريع للحياة والتطور التكنولوجى.