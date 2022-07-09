شكرا لقرائتكم خبر عن هل يواجه طارق حامد وأبو جبل خطر عدم اللعب لأى ناد لمدة موسمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل تسيطر على الشارع الكروى في مصر، بسبب الثنائى طارق حامد ومحمد أبو جبل لاعبا نادى الزمالك بعد الأنباء القوية التي ترددت بشأن توقيع الأول لنادى اتحاد جدة السعودى والثانى للنصر السعودى، قبل أن يتراجع الناديان عن تفعيل العقد.

وبات الثنائى طارق حامد وأبو جبل في حيرة شديدة بسبب موقفهما من اللعب لأى ناد في الموسم الجديد بعد تراجع الناديين عن تفعيل العقود، لاسيما وأن الزمالك أعلن عدم رغبته في وجودهما بجانب أنه في حالة لجوء الثنائى إلى الفيفا لشكوى اتحاد جدة والنصر السعوديين، فقد يصبح اللاعبين بدون ناد لفترة طويلة لحين الفصل في الشكوى.

في هذا الصدد، كشف مصدر قانونى أن عقود الثنائى طارق حامد وأبو جبل مع اتحاد جدة والنصر السعوديين بلا قيمة، طالما أنه لم يتم تفعيلهما وتوثقيهما في الإتحاد السعودى لكرة القدم.

أضاف المصدر أنه يحق لأى طرف التراجع عن العقد طالما أن العقد لم يتم توثيقه ويحق لطارق حامد وأبو جبل البحث عن أندية أخرى للموسم المقبل في حالة تراجع اتحاد جدة والنصر عن تفعيل العقود.