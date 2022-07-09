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كهربا وأمح بجلابية العيد بعد ذبح الأضحية: طابت أعيادكم برفقة من تحبون

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القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادى الأهلى، بجلابية بيضاء ملطخة بالدماء، بعد قيامه بذبح الأضحية، مهنئا جمهوره ومتابعيه بحلول عيد الأضحى المبارك، برفقة صديقه أمح الدولي.

ونشر كهربا، صورته بعد ذبح الأضحية، عبر حسابه على انستجرام، طَابَت أعيادُكم برِفقةِ مَن تُحبّون، كل عَام والفَرح يملئ قلوبَكم، عيد أضحى مُبَارك".

كهربا
كهربا

من ناحية أخرى، تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، خلال الأيام المقبلة، جلسة خاصة مع البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق لمناقشته فى عدة ملفات مهمة. ويرغب مسئولو الأهلي، سواء على صعيد لجنة التخطيط أو شركة كرة القدم، فى حسم أكثر من ملف مع المدرب البرتغالي، فى مقدمتها حسم مصير اللاعبين المُعارين، خاصة أولئك الذين ينتظرون البت فى العروض التى تلقوها الفترة الماضية.

 ويُعد محمود عبد المنعم كهربا، الكونغولي والتر بواليا وأحمد ياسر ريان، من أهم اللاعبين المُعارين الذين يرغب الأهلي فى حسم مصيرهم، بعدما انتهت إعارة الثلاثي السابق خلال الأيام الماضية، حيث انتهت إعارة كهربا لنادي هاتاي سبور التركي، وأحمد ياسر ريان لنادى ألتاي أزمير التركي، وبواليا لنادى السيلية القطرى.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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