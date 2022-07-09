شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. نجم الأهلى يرتدى حذاءين يسار فى القمة ويسجل هدفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

في واحدة من أغرب قصص مباريات القمة، وكرة القدم عموما، اضطر أحد لاعبي الأهلي لارتداء حذاءين لنفس القدم (اليسرى) في قدميه، في مباراة ديربي قاهري ضد الزمالك.

ففي موسم 1978-1979، ارتدى حمدي جمعة، لاعب الأهلي السابق، الحذاء الخاص بقدمه اليسرى في قدمه اليمنى، بعدما أخطأ عامل غرفة الملابس ووضع له زوجي حذاء لنفس القدم.

جمعة أدرك الخطأ قبل المباراة بدقائق، لكنه رفض إخبار ناندور هيديكوتي، المدير الفني وقتها، خوفا من أن يتم استبعاده من التشكيل الأساسي.

الطريف أن نجم الأهلي سجل هدفا في تلك المباراة القدم التي كان يرتدي فيها حذاء خاطئا.