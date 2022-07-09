شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة 24 ساعة للاحتفال بالعيد قبل لقاء سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، لاعبيه راحة اليوم السبت من التدريبات للاحتفال بعيد الأضحى مع أسرهم على أن يستأنف الدراويش تدريباته غداً الأحد استعداداً لمواجهة سموحه مساء الأربعاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بالمركز الثالث في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الانتصار على إنبي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4، وذلك عقب إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وانبى، وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وغزل المحلة، وخسر من الزمالك وغزل المحلة منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 لقاء، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 26 هدف

أبدى حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، رضاه عن أداء اللاعبين فى أعقاب الإنتصار على إنبي وحصد برونزية كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتقدم الدراويش فى الدقائق الأولى من اللقاء عن طريق عمرو الحلواني قبل أن يتعادل إنبي خلال اللحظات الأخيرة من توقيع على فوزي ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتى نجح فيها الإسماعيلي فى التفوق بنتيجة 5 / 4 فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الخميس على ملعب القاهرة الدولي.

وأضاف الجمل فى تصريحات للموقع الرسمى لناديه: ” الإنتصار على إنبي وحصد المركز الثالث بالبطولة شىء جيد لكننا كنا نطمح للوصول للمباراة النهاية بعد التقدم فى مباراة رائعة على كافة الأصعدة بالدور قبل النهائي إلا أن التوفيق لم يكن حليفنا بعد الخسارة بركلات الترجيح “.

وتابع : ” الفوز أراه معنوياً من الدرجة الأولى لإستعادة الثقة بالنسبة للاعبين قبل مواجهة سموحة ببطولة الدوري المحلي وسنغلق تلك الصفحة وسنبدأ الاستعداد لتلك المباراة المصيرية ونتطلع لإنتهاج سياسة تستهدف تجنب فقدان أية نقاط جديدة فى الدوري “.

واستكمل حديثه : ” تلك المواجهة حملت العديد المكاسب على رأسها مشاركة أكثر من عنصر كان يحتاجون لإستعادة الثقة من أجل الإعتماد على جهودهم بشكل تدريجي حسب الحاجة الفنية للفريق “.

وأتم مدفعجي الكرة المصرية : ” أتمنى من الجماهير استمرار مساندة اللاعبين للخروج من سلسلة غياب الإنتصارات وتجميع أكبر قدر ممكن فى المباريات المقبلة والإبتعاد عن منطقة الخطر “.