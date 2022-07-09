شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبدأ دراسة فاركو من بوابة الاتحاد قبل موقعة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، على مراجعة المباريات السابقة لفريق فاركو في الدوري العام، وأبرزها مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، والتي جمعت الفريقين بالجولة 23 وانتهت بفوز الاتحاد بهدف نظيف، وذلك للتعرف على نقاط القوة والضعف لدى فاركو قبل اللقاء المرتقب للمصري يوم الأربعاء المقبل.

ويستأنف اليوم السبت، فريق المصري، تدريباته بمعسكره ببرج العرب، حيث كان حسام حسن المدير الفني للنادي المصري منح اللاعبين راحة سلبية ليوم واحد، قبل الاستعداد لمباراته بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو والمقرر اقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السادسة والنصف مساء الأربعاء المقبل الموافق الثالث عشر من يوليو الجاري.

ويسعى النادي المصري إلى مواصلة الانتصارات تحت قيادة العميد بعد الفوز مؤخراً على ايسترن كومباني والتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر.

وتقدم النادي المصري مع حسام حسن إلى المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة بعدما خاض 23 مباراة حيث فاز الفريق البورسعيدي في 6 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.