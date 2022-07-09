الإسماعيلى يستعيد جهود باهر المحمدى وعمر الوحش أمام سموحة بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود الثنائي باهر المحمدى وعمر الوحش لاعبو الفريق في مباراة سموحة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وغاب ثنائي الدراويش عن مباراة انبى الأخيرة بعدما فضل الجهاز الفني إراحتهم خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل المباريات الحاسمة للدراويش بالاسابيع الأخيرة لمسابقة الدوري.

في المقابل يغيب أحمد مصطفى لاعب الاسماعيلى عن لقاء فريقه ضد سموحه يأتي ذلك بعدما حصل اللاعب علي ثلاث إنذارات خلال لقاءات الزمالك والجونة ( الدور الأول ) بجانب مباراة غزل المحلة الأخيرة ، كما يعانى اللاعب من شد في العضلة الخلفية التى تحتاج لراحة سلبية تصل إلى أسبوع قبل الانتظام ضمن صفوف الفريق فى الفترة القادمة.

وكان الإسماعيلي قد فاز على إنبي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الخميس على ملعب القاهرة الدولي، ليفوز بالميدالية البرونزية لكأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى والتي توج فيوتشر بطلا لها.

ويستعد الفريق لمواجهة سموحه مساء الأربعاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وانبى، وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وغزل المحلة، وخسر من الزمالك وغزل المحلة منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.