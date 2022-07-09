شكرا لقرائتكم خبر عن جنش عن التتويج مع فيوتشر بكأس الرابطة: "اتعلمت فى الزمالك روح البطولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي فيوتشر، رسالة شكر إلى زملائه بعد حصد أول ألقابه مع الفريق، وكتب جنش عبر حسابه الشخصي على انستجرام: ألف شكر ليكم يا رجالة على تعبكم وجهدكم، لحمد لله أول بطولة ليا مع نادي فيوتشر، وان شاء الله لسه اللي جاي أكتر وده اللي اتعلمته في بيتي نادي الزمالك من صغري روح البطولة .. عيد سعيد.



جنش

ويستأنف اليوم السبت، فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، تدريباته بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، استعداداً لمواجهة النادي الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان فريق فيوتشر قد توج يوم الخميس الماضي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، لتكون أول بطولة في تاريخ الفريق الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة خلال الموسم الجاري.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.