شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى: الإسماعيلى سيقاتل أمام سموحة بعد استعادة الثقة ببرونزية الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عمرو الحلوانى الظهير الأيسر لفريق الإسماعيلى عن مشاركة الدراويش فى كأس الرابطة واستعدادات الفريق الأصفر لمواجهة سموحة الأربعاء المقبل، وقال الحلوانى:" الإسماعيلي فريق كبير قدمنا مباراة غزل المحلة على أعلى مستوى وأتيحى لنا فرص كثيرة لإنهاء المباراة فى وقتها الأصلي إلا أن التوفيق لم يساندنا فى ترجمة أى منها لأهداف “.

وواصل : "خُضنا مباراة إنبي بإصرار وتحفز كبير من أجل تحقيق الإنتصار وتعويض جزء مما فقدناه فى الفترة الماضية وبدء إستعادة ثقة الفوز قبل إستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز".

وأكمل تصريحاته : "لدينا مباراة فى غاية الصعوبة أمام سموحه على ملعبنا ووسط جماهيرنا بعد أيام قليلة سنقاتل من أجل الإنتصار فيها والسعى جلياً نحو تحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة".

يذكر أن الإسماعيلي قد ضم عمرو الحلواني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من نادي سيراميكا كليوباترا.