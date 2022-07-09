شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. 4 مدربين مصريين يرفعون شعار التألق فى الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح 4 مدربين مصريين في تقديم موسماً مميزاً مع فرقهم حتى الآن، وسط كثير من التحديات التي واجهتهم بسبب صعوبة المنافسة وتقارب النقاط بين الأندية وشراسة الصراع سواء في مقدمة أو وسط وقاع جدول الدوري العام.



على ماهر

وقدم علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، موسماً مميزاً مع الفريق الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء والشهرة، ليقوده إلى حصد أول ألقابه في موسمه الأول بعد الصعود، وذلك بعد تتويجه ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، كما قاد علي ماهر فيوتشر إلى تحقيق إنجاز آخر وذلك بعد ضمان اللعب في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد سيطرته على المركز الرابع برصيد 39 نقطة في جدول مسابقة الدوري العام، ليكون شخصية قوية لفيوتشر ويصبح من الفرق التي يهابها جميع المنافسين بالدوري.



بسيونى



عبد الحميد بسيونى

أما عبد الحميد بسيوني، فنجح خلال قيادته لفريق سموحة في تحقيق نتائج مميزة كان أهمها الفوز على النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على الرغم من توليه مسؤولية الفريق في ظروف صعبة بعد رحيل مدربه أحمد سامي، ومع افتقاد سموحة لكثير من العناصر المؤثرة منذ بداية الموسم بعد انتهاء إعارة أبرز نجوم الفريق السكندري في الموسم الماضي وعودتهم إلى الأهلي والزمالك، وفي مقدمتهم، محمد عبد المنعم ومصطفى فتحي، وأحمد عبد القادر، ونجح بسيوني في قيادة فيوتشر إلى حصد النقطة 39 ليدخل في منافسة شرسة مع فيوتشر على المربع الذهبي.



حسام و ابراهيم

أما حسام حسن، فنجح في انتشال النادي المصري من قاع جدول مسابقة الدوري العام ليضع الفريق البورسعيدي على المسار الصحيح بعدم تلقى المصري 8 هزائم متتالية مع القيادة الفنية السابقة لمعين الشعباني، وضعت الفريق على حافة صراع الهبوط، وحسد العميد 4 انتصارات متتالية مع المصري ليقوده إلى التأهل لربع نهائي كأس مصر، ويتقدم إلى المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري العام.



طارق العشرى

كما حقق طارق العشري انجازاً جديداً خلال قيادته لطلائع الجيش بعدما قاد الفريق لسلسلة من اللا هزيمة امتدت لنحو 15 مباراة متتالية، ليقود الفريق إلى المركز السادس في جدول مسابقة الدوري العام، كما نجح في التعادل مع الأهلي وخطف نقطة ثمينة من الأحمر وفاز على الزمالك بهدف نظيف.