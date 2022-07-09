شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من الكاف عن سبب تأخر صرف مكافأة وصيف إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو النادي الأهلي مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للاستفسار عن موعد صرف مكافأة وصافة دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية، وسبب تأخر صرفها حتى الآن رغم مرور فترة منذ خوض نهائي دوري الأبطال ضد الوداد المغربي والذي خسره الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

ويرغب مسئولو الأهلي في تحصيل مكافأة الحصول على وصافة دوري أبطال إفريقيا، من أجل إنعاش خزينة النادي وتوفير سيولة مالية تساهم في إبرام الصفقات الجديدة التي ينوي مسئولي القلعة الحمراء حسمها خلال الفترة الحالية، لتدعيم صفوف الأهلي في الموسم المقبل، في ظل رغبتهم في إتمام عدد كبير من الصفقات في ظل معاناته في أكثر من مركز.

ويترقب مسئولو الأهلي استجابة الكاف لطلب النادي والإفراج عن المبلغ المستحق للنادي لدى الاتحاد الإفريقي في أقرب وقت، حتى يتسنى للإدارة توفير مقدم الصفقات الجديدة التي تتفاوض الإدارة على الانتهاء منها في الوقت الحالي وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي.