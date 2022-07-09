شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من الكاف عن سبب تأخر صرف مكافأة وصيف إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب مسئولو الأهلي في تحصيل مكافأة الحصول على وصافة دوري أبطال إفريقيا، من أجل إنعاش خزينة النادي وتوفير سيولة مالية تساهم في إبرام الصفقات الجديدة التي ينوي مسئولي القلعة الحمراء حسمها خلال الفترة الحالية، لتدعيم صفوف الأهلي في الموسم المقبل، في ظل رغبتهم في إتمام عدد كبير من الصفقات في ظل معاناته في أكثر من مركز.
ويترقب مسئولو الأهلي استجابة الكاف لطلب النادي والإفراج عن المبلغ المستحق للنادي لدى الاتحاد الإفريقي في أقرب وقت، حتى يتسنى للإدارة توفير مقدم الصفقات الجديدة التي تتفاوض الإدارة على الانتهاء منها في الوقت الحالي وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي.
وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بالتعادل السلبى أمام الجونة بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.