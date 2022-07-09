شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع شرطا لتعيين مدرب وطنى للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع اتحاد الكرة شرطا من أجل التعاقد مع مدير فنى وطنى لمنتخب مصر الأولمبى فى المرحلة المقبلة، والتراجع عن القرار السابق بتعيين مدير فنى أجنبى للفريق.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة عدم التوصل لاتفاق مع مدرب أجنبى له سيرة ذاتية قوية، ووجود أسماء مصرية أفضل منه، فقد يتم التراجع عن المدرب الأجنبى وتعيين مدرب وطنى بدلا منه.