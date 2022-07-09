شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو ينتظر عرضا أوروبيا فى الميركاتو الصيفى للرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر احمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك عرضا أوروبيا خلال الميركاتو الصيفى الحالي لمناقشته مع الإدارة والرحيل عن الفريق في ظل المستويات الفنية الرائعة التي يقدمها اللاعب مع ناديه والمنتخب الوطنى .

ويعيش زيزو حالة من التألق مع ناديه دفعت بعض الأندية الأوربية بالتفكير في التعاقد معه نظرا لمستواه الثابت خلال الموسمين الماضيين وتألقه بشكل ملحوظ مع أبناء ميت عقبة بالإضافة لظهوره الجيد مع الفراعنة .

ويفضل زيزو الرحيل عن الزمالك بالطرق الشرعية عن طريق تقديم عرض رسمي لمجلس الإدارة لمناقشته من جميع الجوانب وفى حالة عدم الموافقة عليه يستمر اللاعب مع الفريق .

من ناحية أخرى حذر البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبى فريقه من الإستهانة بالمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الـ24 للدورى .

وشدد فيريرا على لاعبيه بضرورة توخى الحذر والحيطة أثناء المباراة ، مؤكدا أن الفوز الأخير الذى حققه لاعبو الذئاب أمام الجونة بكأس مصر ربما يكون دافع كبير للاعبين لمواصلة الإنتفاضة من أجل الإبتعاد عن صراع الهبوط .

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الأول بجدول الدورى برصيد 51 نقطة ، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة .