شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى يكشف موعد عودة أكرم توفيق لتدريبات الأهلى الجماعية بعد جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر
وزف الخبير النمساوي كريستيان فينك، الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لأكرم توفيق في الفترة الماضية، بشرى سارة للأهلي واللاعب بشأن عودته للملاعب قريبا، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها أكرم في رحلته الأخيرة إلى النمسا تحسن اللاعب بشكل كبير واستجابته للتأهيل سريعا، لاسيما بعدما خاض فترة تأهيل في احدى المراكز الرياضية بالعاصمة القطرية الدوحة.
وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت مؤخرا فى الكاميرون.
وساهم أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبي فى التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وكذلك مساهمته مع الأهلي فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وفى صعود المنتخب الأول لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
وإجمالاً لعب أكرم توفيق مع الأهلى 64 مباراة بكل البطولات، سجل هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى فى 3656 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الأبطال الأفريقى مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو ، وشارك أكرم توفيق فى 8 مباريات دولية مع منتخب مصر ونجح فى تسجيل هدف.