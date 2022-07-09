شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى يكشف موعد عودة أكرم توفيق لتدريبات الأهلى الجماعية بعد جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادر شوقي وكيل أعمال أكرم توفيق ظهير أيمن الأهلي أن اللاعب سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه خلال شهرين من الآن، عقب الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي يخوضه حاليا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي للركبة منذ بضعة أشهر، وقطع شوطا كبيرا في مرحلة التأهيل قبل العودة للملاعب.

وزف الخبير النمساوي كريستيان فينك، الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لأكرم توفيق في الفترة الماضية، بشرى سارة للأهلي واللاعب بشأن عودته للملاعب قريبا، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها أكرم في رحلته الأخيرة إلى النمسا تحسن اللاعب بشكل كبير واستجابته للتأهيل سريعا، لاسيما بعدما خاض فترة تأهيل في احدى المراكز الرياضية بالعاصمة القطرية الدوحة.