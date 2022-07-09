شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم السبت، فريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني للفريق إلى استئناف التدريبات، بعد انتهاء إجازة الـ 24 ساعة التي حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة، وذلك استعداداً لمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

و فاز المقاولون العرب على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدف في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين مساء الخميس بملعب المقاولون بالجبل الأخضر، وأحرز أهداف المقاولون أمادو أنياص هدفين وعمر بسام هدف .

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

من جهته أكد طلعت محرم، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن الحظ يعاند فريقه كثيراً الفترة الماضية، بسبب الفرص السهلة التى يهدرها اللاعبون خلال المباريات .

وقال طلعت محرم نسعى لاستغلال التوقف قبل مواجهة الزمالك، واجهنا البنك الأهلي بعناصر محترمة ومميزة، خاصة فى الهجوم، واستطعنا التقليل من خطورتهم على مدار المباراة والفرصة الوحيدة التى تمكنوا من الوصول بها سجلوا هدفا".