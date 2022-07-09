الزمالك راحة اليوم ويواصل استعداداته غدا لمواجهة المقاولون العرب

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة عقب انتهاء الراحة، على أن يواصل أيضا التدريبات الإثنين بمقر النادي، وبعدها يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى بدأ محمد عبد الشافي ، خوض مرحلة جديدة من مراحل البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي يعاني منها، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم الخميس بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز.

وقام عبد الشافي بأداء فقرة تأهيلية داخل ملعب النادي، عبارة عن جري خفيف حول الملعب، بالإضافة لمجموعة من تدريبات تأهيل متنوعة على موضع إصابته؛ وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق.

ويعاني عبدالشافي من إصابة؛ عبارة عن كدمة في الركبة غاب بسببها عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية .

ويقوم الجهاز الطبي للفريق بشكل متواصل بعمل فحوص طبية للاعب للاطمئنان على حالته ، حتى الوصول إلى حالة التعافي التام والعودة للمشاركة مجددا في التدريبات والمباريات.