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شياكة و أناقة نجوم الإسكواش برة الملعب الزجاجى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - يمتلك نجوم الإسكواش شعبية لا تختلف كثيرا عن شعبية نجوم كرة القدم ، لا سيما و إنهم يرتبطون بكيمياء مختلفة فى عالم مع الجماهير المهتمد بهذه الرياضة، ونجدهم يهتمون أيضا بمظهرهم و ظهورهم علىالسوشيال ميديا من ناحية الشياكة و الأناقة خاصة إنهم مثال لعدد من الشباب .

و نجد رامى عاشور لاعب الإسكواش السابق من أبرز نجوم الإسكواش المهتمين بعالم الشياكة خاصة أنه إتجه ايضا إلى عالم الفن و الغناء و من قبله ظهوره فى إعلانات ماركات عالمية للملابس.

و نجد أيضا عدد من نجوم الإسكواش اللذين يظهرون جانب من شياكتهم عبر السوشيال ميديا ، أمثال فارد الدسوفى و على فرج المصنف الأول على العالم و طارق مؤمن .

و يرصد الخليج 365 شياكة و أناقة نجوم الإسكواش خارج الملعب الزجاجى فى الصور التالية :

رامى عاشور 1
رامى عاشور 1

 

رامى عاشور 2
رامى عاشور 2
فارس الدسوقى 2
فارس الدسوقى 2

 

طارق مؤمن 1
طارق مؤمن 1

 

طارق مؤمن 2
طارق مؤمن 2

 

على فرج
على فرج

 

فارس الدسوقى 1
فارس الدسوقى 1

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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