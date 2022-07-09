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شكرا لقرائتكم خبر عن شياكة و أناقة نجوم الإسكواش برة الملعب الزجاجى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يمتلك نجوم الإسكواش شعبية لا تختلف كثيرا عن شعبية نجوم كرة القدم ، لا سيما و إنهم يرتبطون بكيمياء مختلفة فى عالم الرياضة مع الجماهير المهتمد بهذه الرياضة، ونجدهم يهتمون أيضا بمظهرهم و ظهورهم علىالسوشيال ميديا من ناحية الشياكة و الأناقة خاصة إنهم مثال لعدد من الشباب .
و نجد رامى عاشور لاعب الإسكواش السابق من أبرز نجوم الإسكواش المهتمين بعالم الشياكة خاصة أنه إتجه ايضا إلى عالم الفن و الغناء و من قبله ظهوره فى إعلانات ماركات عالمية للملابس.
و نجد أيضا عدد من نجوم الإسكواش اللذين يظهرون جانب من شياكتهم عبر السوشيال ميديا ، أمثال فارد الدسوفى و على فرج المصنف الأول على العالم و طارق مؤمن .
و يرصد الخليج 365 شياكة و أناقة نجوم الإسكواش خارج الملعب الزجاجى فى الصور التالية :
رامى عاشور 1
رامى عاشور 2
فارس الدسوقى 2
طارق مؤمن 1
طارق مؤمن 2
على فرج
فارس الدسوقى 1