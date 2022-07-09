شكرا لقرائتكم خبر عن شياكة و أناقة نجوم الإسكواش برة الملعب الزجاجى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نجوم الإسكواش شعبية لا تختلف كثيرا عن شعبية نجوم كرة القدم ، لا سيما و إنهم يرتبطون بكيمياء مختلفة فى عالم الرياضة مع الجماهير المهتمد بهذه الرياضة، ونجدهم يهتمون أيضا بمظهرهم و ظهورهم علىالسوشيال ميديا من ناحية الشياكة و الأناقة خاصة إنهم مثال لعدد من الشباب .

و نجد رامى عاشور لاعب الإسكواش السابق من أبرز نجوم الإسكواش المهتمين بعالم الشياكة خاصة أنه إتجه ايضا إلى عالم الفن و الغناء و من قبله ظهوره فى إعلانات ماركات عالمية للملابس.

و نجد أيضا عدد من نجوم الإسكواش اللذين يظهرون جانب من شياكتهم عبر السوشيال ميديا ، أمثال فارد الدسوفى و على فرج المصنف الأول على العالم و طارق مؤمن .

و يرصد الخليج 365 شياكة و أناقة نجوم الإسكواش خارج الملعب الزجاجى فى الصور التالية :



رامى عاشور 1



رامى عاشور 2



فارس الدسوقى 2



طارق مؤمن 1



طارق مؤمن 2



على فرج