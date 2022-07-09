شكرا لقرائتكم خبر عن مش محمد صلاح وبس ..محترفين اليد فى العلالى بدوريات أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن ليست كرة القدم فقط التى تضم خير سفير للمصرين فى أوروبا و هو الفرعون الدولى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى و الذى نجح فى تحقيق إنجازات لا حصر لها فى البريميرليج ، و لكن كرة اليد المصرية تشهد نجوم تتلالأ فى سماء الإحتراف الأوروبى لا تقل عن صلاح و يرصدها الخليج 365 فى التقرير التالى :

يثبت يوما بعد يوما على زين نجم منتخب كرة اليد تطوير إمكانياته الفنية يوما بعد يوما من خلال خطف الأنظار فى رحلته الإحترافية بصفوف برشلونة الإسباني و الذى توج معه مؤخرا بلقب دورى أبطال أوروبا .

على زين نجم يمتلك مهارات فنيه تمكنه من تحقيق المزيد من النجاحات فى عالم الإحتراف الخارجى بكرة اليد ، خاصة فى ظل الخبرات التى وصل إليها اللاعب .

وانتقل على زين نجم كرة اليد المصرية إلى نادي دينامو بوخارست الروماني حتي عام 2024، بعد انتهاء تعاقده مع نادي برشلونة الإسباني.

وأعلن نادي دينامو بوخارست الروماني عن تعاقده مع نجم كرة اليد المصرية، ونشر نادي بوخارست الروماني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "سيراهن دينامو بوخارست بطل كرة اليد الروماني على لاعب آخر من الطراز العالمي في الموسمين المقبلين، وقع النجم المصري علي زين ، بطل إسبانيا مع نادي برشلونة هذا العام ، مع دينامو حتى عام 2024".

حصد محمد سند، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد المحترف فى صفوف نيم الفرنسى، على جائزة أفضل جناح أيمن فى الدورى الفرنسى للعبة هذا الموسم.

محمد سند لاعب حفر اسمه بحروف من ذهب فى قلوب المصريين، فى ظل المستويات القوية التى يقدمها مع الفراعنة، ومساهمته فى إحراز الأهداف سواء فى بطولة العالم الأخيرة بمصر أو الأولمبياد الحالية.

واستطاع محمد سند نجم منتخب مصرالأول لكرة اليد فى المساهمة بخبرات احترافية قوية مع منتخب بلاده فى الوصول للمربع الذهبى بدورة الألعاب الأولمبية الحالية طوكيو 2020.

محمد سند لاعب يتمتع بخبرات قوية اكتسبها من الاحتراف فى صفوف نيم الفرنسى المحترف فيه أحمد هشام دودو هو الآخر.

كما أن يحيى خالد اللاعب المحترف فى صفوف فيزبريم المجرى نجح هذا الموسم فى التواجد ضمن المربع الذهبى لبطولة دورى أبطال أوروبا لا سيما و أنه نجم ، لا سيما و أنه تم تكريمه مسبقا خلال الاجتماع السنوى لرابطة الجالية المصرية بالمجر كونه أحد النماذج المصرية الناجحة بالمجر، حيث يحظي بشعبية وتقدير واسع في مختلف الاوساط المجرية.