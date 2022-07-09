شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواهب تستحق الفرصة كاملة فى الأهلى والزمالك بعد تألقهم اللافت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت 6 مواهب شابة الأنظار فى مباريات الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى، على الرغم من الدقائق القليلة التى شاركت فيها خلال مباريات القطبين، مما جعل الجمهور يطالب باستمرارها والدفع بها على حساب نجوم الفريق الكبار.

ويعانى الأهلى والزمالك في هذه الفترة من سوء مستوى بعض اللاعبين، مما جعلهم يدفعون ببعض الناشئين الذين قدموا مستوى مميز خلال المباريات التي شاركوا فيه، حيث ظهر يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر وسيد عبد الله "نيمار" بشكل مميز مع الزمالك، في حيق تألق زياد طارق وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير في الأهلى.

شباب الزمالك

وقدم البرتغالى فيريرا المدير الفني لنادى الزمالك، العديد من الناشئين خلال مباريات الأبيض الماضية، نظرا للنقص العددى والإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين، وظهر معظم الناشئين بشكل مميز في المباريات والتي جاء أبرزها يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر وسيد عبد الله "نيمار"

يوسف أسامة "21 عاما"

شارك يوسف أسامة نبيه مع الزمالك 222 دقية خلال 11 مباراة مع الفريق سواء في الدورى أو الكأس، وظهر خلالها بشكل مميز واستطاع أن يصنع هدفين للزمالك أمام الأهلى والبنك الأهلى، مما أثبت أحقيته في المشاركة بشكل أكبر في المباريات المقبلة والتي ستشهد رحيل المغربى أشرف بن شرقى.

سيف فاروق جعفر "22 عاما"

أثبت سيف فارق جعفر مقولة "ابن الوز عوام" بعدما ظهر بشكل مميز خلال مباريات الفريق الأبيض، حيث لعب 164 دقيقة خلال 8 مباريات، استطاع أن يبرهن على موهبته بالإضافة إلى ثقته الكبيرة في إمكانياته والتي ظهرت في الهدف الذى سجله بتسديدة قوية، ولكن تعرض اللاعب لإصابة قوية بكسر في مشط القدم ستبعده عن الفريق فترة.

سيد عبد الله "22 عاما"

نجح سيد عبد الله الشهير بـ"نيمار" صاحب الـ22 عاما في سد الفراغ الذى تركه حازم إمام والتونسى حمزة المثلوثى بعد غيابهما للإصابة، وظهر بشكل جيد خلال مباريات الفريق سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم، لذلك طالب البعض بمنحه الفرصة الكاملة في شغل مركز الظهير الأيمن بشكل أساسى في المباريات المقبلة.

مواهب الأهلى

وظهر زياد طارق وأحمد حسن كوكا ومصطفى شوبير بشكل مميز خلال الدقائق التى شاركوا فيها، في الوقت الذى شهد أداء معظم لاعبى الأهلى الكبار متراجعا وبعيدا كل البعد عن حالتهم الطبيعية.

زياد طارق "22 عاما"

شارك زياد طارق في دقائق معدودة خلال المباريات الأخيرة مع النادى الأهلى، استطاع أن يسجل هدفا ويصنع آخر ويخطف الأضواء بمهاراته واختراقاته والثقة الكبيرة التي يتمتع بها، ليذهب بعض الجماهير إلى أحقيته في المشاركة بشكل أساسى على حساب الجنوب أفريقي بيرسى تاو الذى تراجع مستواه في الفترة الحالية بالإضافة إلى الإصابات الكثيرة التي يتعرض لها.

أحمد كوكا "20 عاما"

في الوقت الذى واصل أحمد نبيل كوكا ظهوره المميز في خط وسط النادى الاهلى، واستطاع تعويض غياب أليو ديانج وحمدى فتحى، وكان مميزا في قطع الكرات وتمريرها للاعبى الأهلى، كما أنه لديه قدرة كبيرة على إفساد هجمات المنافسين، ليؤكد أحقيته في الحصول على فرصة المشاركة بصفة مستمرة، في الوقت الذى ذهب البعض إلى أن كوكا قادر على تعويض ديانج في حال اتخاذ الأهلى قرارا برحيله في ظل العروض الكبيرة التي يمتلكها اللاعب.

شوبير "23 عاما"

تراجع مستوى محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وفشل في الحفاظ على نظافة شباكه في العديد من المباريات، والتي كانت مباراة القمة أمام الزمالك الأبرز، حيث استقبل هدفين يتحمل معظم المسئولية في دخولهما، حيث كان يستطيع الخروج وإنقاذ هدف أشرف بن شرقى الذى سجله من الست يارادات، في الوقت الذى خرج بشكل خاطئ في الهدف الثانى للزمالك.

مستوى الشناوى المتراجع، جعل الجماهير تطالب بمنح مصطفى شوبير الفرصة بعد ظهوره بشكل مميز خلال مباراتي المصرى بالسلوم في الكأس وإيسترن كومبانى في بطولة الدورى، والتي أكدت على إمكانيات الحارس وثباته ورد فعله القوى.