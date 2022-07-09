شكرا لقرائتكم خبر عن ما فوائد و أضرار اللحمة على الرياضين ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عيد الأضحى يرتبط إرتباط وثيق بتناول اللحوم بشكل كبير وفقا لطقوس المصريين و أغلب الدول العربية ، و لا يختلف الرياضيين عن غيرهم سواء عن طريق تناول الفتة التى تحرص الأسرة المصرية على تناولها أول أيام العيد أو المشويات فى ظل الحرص على ذبح الأضحية .

يحرص الرياضين أيضا على التمسك بهذه العادات فى العيد مثل غيرهم ولكن تناول الرياضيين للحمة بكميات كبيرة يسبب أضرار من الناحية الطبية بالرغم من أن اللحمة من البروتينات المهمة لبناء العضلات .

وحرص الخليج 365 على رصد أبرز تاثير تناول اللحوم بكثرة على الرياضيين كالتالى :

تسبب كثرة تناول اللحمة فى إصابة الرياضيين بـ ألام المفاصل

تسبب ألام العضلات .

تتسبب فى زيادة حمض اليوريك أسيد

كما تتسبب زيادة الحمل على الكبد .

فيما تتسبب أيضا فى الإصابة بألام المعدة.

التأثير على الشرايين والأوعية الدموية.