شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى & إبراهيم عادل.. بالأرقام من يُفيد بيراميدز أكثر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بزغ نجما رمضان صبحى وإبراهيم عادل لاعبا بيراميدز، فى الفترة الأخيرة، وأصبح الثنائى حديث الميركاتو الصيفى المقبل، خاصة وإن الأندية الكبرى مثل الأهلى والزمالك تستهدف التعاقد مع اللاعبان.

وحرص الخليج 365، على إجراء مقارنة بين اللاعبان بالأرقام، من أجل تحديد أى منها الذى يحقق الفائدة لفريقه بـ"الأرقام" وليس من الناحية الفنية أو التكتيكية، التى لا يتم رصدها على أرض الواقع، وجاءت أرقام الثنائى كالتالى..

رمضان صبحى.. شارك مع بيراميدز فى 17 مباراة هذا الموسم، سجل 4 أهداف، وصنع 3، وتلقى 3 بطاقات صفراء، ولم يتلقى أى بطاقة حمراء، كما شارك فى 7 مواجهات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ولم يسجل أهداف وصنع هدف، وتلقى بطاقتين صفراوتين.

إبراهيم عادل.. شارك مع بيراميدز فى 18 مباراة بهذا الموسم، سجل خلالهم 6 أهداف، وصنع 4، ولم يتلقى أى بطاقة صفراء أو حمراء، وشارك فى 8 مواجهات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية سجل هدف وصنع أخر، وتلقى بطاقتين صفراوتين.