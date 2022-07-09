شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه كوريا فى كاس العالم لناشئات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب كرة السلة ناشئات تحت 17 سنة مع نظيره كوريا في إطار الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم و التي تقام بالمجر و تستمر حتى 19 يوليو الجارى .

ويقع المنتخب المصري فى المجموعة الثالثة مع ، كلاً من : كندا وإسبانيا وكوريا، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر عماد محمود المدير الفني، هاني حسن المدرب العام، خالد جبر ونهال سعد مدربين، آلاء خالد إداري، أسماء سيد علاج طبيعي، محمد جابر محلل أداء، محمود فرج مدرب أحمال.

تضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من جنى الألفي، جودي وائل، سارة أسامة، عائشة سالم، هنا عبد العال، سلمى خضر، فريدة طارق، جنى طارق سعيد، كنزي خورشيد، كنزي عصام، مايا سيد، جنى سيد

في المقابل شارك منتخب الناشئين في كأس العالم التي أقيمت بأسبانيا ، و خسر المباريات الأربعة أمام الأرجنتين ، و استراليا و بولندا، و أمريكا .