شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى يكشف مصير أحمد ياسر ريان مع الأهلى قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
أوضح نادر شوقي أن أحمد ياسر ريان يترقب قرار البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي بشأن عودة اللاعب لقائمة الفريق الأحمر في الموسم المقبل، أو تجديد إعارته خارج النادي بعد نهاية الموسم الحالي، لاسيما أن المدرب البرتغالي هو المسئول الأول عن ملف الراحل والوافدين إلى صفوف الأهلي في الموسم المقبل.
ورحل أحمد ياسر ريان من الأهلي أكثر من مرة للإعارة وتألق فى صفوف عدة أندية محلية، أبرزها الجونة وسيراميكا، قبل أن يرحل للدورى التركى الصيف الماضي عبر بوابة نادي ألتاي.
وترى بعض الأصوات فى الأهلي أن أحمد ياسر ريان صاحب قدرات تهديفية عالية ومهاجم واعد، ولابد من حصوله على فرصة فى الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعدما رحل أكثر من مرة على سبيل الإعارة، كما أن الكثير من مهاجمي الفريق الحاليين حصلوا على فرص كثيرة ولم يستغلوها.
ومن المقرر أن يُحدد مسئولو الأهلي مصير أحمد ياسر ريان الأسابيع القليلة المقبلة، لاسيما أن المهاجم الشاب تلقى عدة عروض محلية وخارجية الفترة الأخيرة ويحتاج لحسم مصيره في الأهلي للبت فى هذه العروض.
ويعطي أحمد ياسر ريان الأولوية للأهلي بالطبع إذا طلب مسئولو النادى عودته وحال عدم العودة سيرحل لأحد الأندية الخارجية أو المحلية.