شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى يكشف مصير أحمد ياسر ريان مع الأهلى قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادر شوقي وكيل أعمال أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي مصير اللاعب مع النادي في الفترة القادمة، مؤكدا أن اللاعب من أبناء القلعة الحمراء وينتظر حسم مصيره من قبل إدارة النادي بما يتوافق مع رغبة ريان، بعد عودته من الإعارة إلى ألتاي سبور التركي في الموسم الماضي.

أوضح نادر شوقي أن أحمد ياسر ريان يترقب قرار البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي بشأن عودة اللاعب لقائمة الفريق الأحمر في الموسم المقبل، أو تجديد إعارته خارج النادي بعد نهاية الموسم الحالي، لاسيما أن المدرب البرتغالي هو المسئول الأول عن ملف الراحل والوافدين إلى صفوف الأهلي في الموسم المقبل.