شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يبدأ الاستعداد للأهلي فى الدورى بعد التتويج بكأس رابطة الأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم السبت، فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، تدريباته بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، استعداداً لمواجهة النادي الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان فريق فيوتشر قد توج يوم الخميس الماضي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، لتكون أول بطولة في تاريخ الفريق الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة خلال الموسم الجاري.

من جانبه، أكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لنادي فيوتشر، أن كل ما يتردد حول نية الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، بإراحة نجوم الفريق أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري العام، ومنح الفرصة للبدلاء، هو أمر عار تماماً من الصحة.

وقال عبد الكريم في تصريحات تليفزيونية: "كل ما يتردد حول رغبة الجهاز الفني بقيادة علي ماهر في خوض مباراة الأهلي بالبدلاء، لا أساس له من الصحة، الفريق يلعب جميع مبارياته من أجل الفوز فقط ، ونسعى لإنهاء الموسم في أفضل ترتيب ممكن، و إثبات أحقيتنا بالمشاركة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.