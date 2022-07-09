تقارير: الشباب السعودي يفسد مفاوضات اتحاد الكرة مع روي فيتوريا لتدريب منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف برونو أندرادي، الصحفي بشبكة "سي إن إن" الإخبارية البرتغالية، أن المدرب روي فيتوريا رفض عرضاً لتولي منصب المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب السابق إيهاب جلال.

وأوضح أندرادي أن إدارة نادي الشباب السعودي واصلت اتصالاتها مع المدرب روي فيتوريا لإقناعه بتولي قيادة فريق الشباب في الموسم الكروي الجديد.

وقال برونو، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، إن "روي فيتوريا لديه محادثات مستمرة مع إدارة نادي الشباب السعودي، المدرب البرتغالي رفض مؤخرًا عرضًا من منتخب مصر".

ذكرت وسائل إعلامية ان هناك أزمة تهدد إتمام تعاقد اتحاد الكرة مع البرتغالي روي فيتوريا، لتدريب منتخب مصر، في الفترة المقبلة، خلفًا لـ إيهاب جلال.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل اتحاد الكرة قوله إن مفاوضات الجبلاية مع روي فيتوريا، شهدت تعثرًا في الساعات القليلة الماضية؛ بسبب عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر.

وأوضح المصدر أن المدرب البرتغالي يرغب في استقدام مدربًا لحراس المرمى في جهازه المعاون، بينما يحاول حازم إمام، عضو الجبلاية، إقناعه بالموافقة على وجود عضام الحضري ضمن جهازه.

وشدد المصدر على أن روي فيتوريا متمسك بموقفه في جلب مدرب لحراس المرمى في جهازه، وهو ما تحفظ عليه حازم إمام في المفاوضات بينهما.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، حسم مفاوضات التعاقد مع روي فيتوريا، لتدريب منتخب مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال الاتفاق على نقطة الخلاف بينهما، فإن حازم إمام سوف يسافر إلى البرتغال لتوقيع العقود مع روي فيتوريا، ويتولى تدريب منتخب مصر بشكل رسمي.

ويُعد حازم إمام ومحمد بركات، عضوا اتحاد الكرة، مفوضان من قبل مجلس الجبلاية، للتعاقد مع مدرب منتخب مصر الجديد، الذي سيخلف إيهاب جلال.