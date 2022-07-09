شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجمد سواريز محمد هانى فى الأهلي بسبب استمرار الأخطاء الكارثية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من عدم الرضا تسيطر على البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي بسبب أداء محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر، في ظل تراجع مستواه، وفشله في تقديم الدعم اللازم بمركزه، على مستوى التكملة الهجومية أو التغطية الدفاعية.

وارتكب محمد هاني العديد من الأخطاء في المباريات السابقة وكان نتيجته التعرض لنقد لاذع من الجماهير الحمراء التي لم تعد تثق في قدرات اللاعب بسبب أخطائه المتكررة.

ويتحفظ سواريز على أداء محمد هاني ويفكر في تجميده وإبعاده عن المشاركة الأساسية لحساب كريم فؤاد الذي قد يكون له دور مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة، بعد فشل هاني في استغلال الفرص التي حصل عليها مع الأهلي طوال الفترة الماضية.

وشهدت مباراة الجونة الأخيرة بالدوري قيام سواريز باستبدال محمد هاني في الدقائق الأخيرة من المباراة ومشاركة كريم فؤاد بدلا منه من أجل تقديم الدعم في الجبهة اليمنى وإرسال العرضيات اللازمة للمهاجمين داخل منطقة جزاء الخصم.

ولم يكشف الجهاز الفني للأهلي عن السبب الأساسي وراء استبعاد محمد هاني سواء لشكواه من إصابة أو لأسباب فنية بسبب عدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وقد تشهد المباريات المقبلة الدفع بكريم فؤاد في قيادة الجبهة اليمنى للأهلي، في ظل حالة عدم الرضا من المدرب البرتغالي تجاه محمد هاني.

وارتكب محمد هاني العديد من الأخطاء في المباريات السابقة مثل نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي ومباراة القمة ضد الزمالك.

وبات موقف الأهلي في المنافسة على استعادة درع الدوري على المحك بعدما واصل نزيف النقاط، ليتوقف رصيده عند 45 نقطة ويحتاج للفوز في كل مباريات وعدم فقدان أي نقطة جديدة لضمان التتويج بلقب الدوري.