شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الكاراتيه لذوى الهمم بالقاهرة 15 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، بطولة الكاراتيه الجنرال، لذوى الهمم، يومى 15 و16 يوليو الجارى، بالصالة المغطاة نادى طلائع الجيش بالقاهرة.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة الفئات العمرية من 6 سنوات حتى 12 سنة، ومن 13 سنة حتى 14 سنة.

كان اتحاد الكاراتيه قرر إقامة اختبارات وبطولات لفئة قصار القامة من ذوي الهمم على أن يتحمل الاتحاد كافة الأعباء المادية، والتكاليف الخاصة بذلك.

وأوضح مسئولو الاتحاد أن هناك العديد من الكوادر فى أصحاب الهمم وسيتم تجهيزهم للمشاركة فى البطولات الدولية المقبلة، ولتحقيق مزيد من الاهتمام بهم.

يذكر أن الكاراتيه شارك في دورة ألعاب البحر المتوسط، وحقق خلالها اللاعبون 7 ميداليات متنوعة، منها ذهبيتان، و3 فضيات، وبرونزيتان.