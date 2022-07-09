شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يمنح لاعبى إيسترن كومبانى راحة 48 ساعة بعد الخروج من الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح علاء عبد العال المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، اللاعبين راحة 48 ساعة من التدريبات بعد الخروج من كأس مصر بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف نظيف في دور الـ16 من المسابقة.

واستقر علاء عبد العال على منح الفريق إجازة يومين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يعود الريق للتدريبات الأحد المقبل، من أجل الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة في بطولة الدورى.

ويعانى إيسترن كومبانى من العديد من الغيابات المؤثرة في الوقت الحالى، حيث يغيب عن الفريق 3 لاعبين مهمين وهم المهاجم أحمد أمين قفة، والتونسى فراس بن عيفية، والمدافع الحسينى طه للإصابة، والتى ستبعدهم عن مواجهة مصر المقاصة فى الدورى.

وتعرض أحمد أمين قفة للإصابة بمزق فى منشأ العضلة الضامة والذى سيبعده شهرا عن الفريق، فى الوقت الذى يعانى فراس بن عيفية من مزق فى العضلة الخلفية ستبعده 15 يوما، بينما يضع الحسينى طه قدمه فى الجبس بسبب معاناته من مزق فى وتر الأنكل والذى يحتاج 10 أيام على الأقل.

جدير بالذكر أن إيسترن كومبانى يحتل المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز فى 3 مباريات، وتعادل فى 7 لقاءات، وخسر 13 مواجهة، وسجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 43 هدفا.