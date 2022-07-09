شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى يحصد لقب الجوكر فى عهد حمزة الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد بيومي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى استعادة مستواه ليصبح أحد الأعمدة الرئيسية ضمن صفوف الفريق من جديد وسط إشادة الجميع بقدراته الفنية والبدنية.

لينجح حمزة الجمل المدير الفني للدراويش، فى كسب الرهان على اللاعب صاحب الـ 22 عاماً ليكون أحد أبرز العناصر فى ظل إجادته اللعب فى أكثر من مركز سواء فى وسط الملعب الهجومي أو الدفاعي، فضلا عن الجبهة اليمنى بجانب قلب الدفاع.

فمنذ تولي "الجمل" الإدارة الفنية للدراويش، فقد اعتمد على جهود اللاعب فى أغلب المباريات أمام فرق المصري وسيراميكا كليوباترا والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة وإنبي خلال منافسات الدوري العام، وكأس رابطة الأندية المحترفة.

فهل ينجح "بيومى" فى الحفاظ على تألقه والمساهمة فى خروج فريقه من سلسلة غياب الانتصارات والعودة تدريجيا لطريق النتائج الإيجابية لتعديل مسار الفريق ببطولة الدوري المحلي.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يستعد فى الوقت الحالي لملاقاة سموحة يوم الأربعاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، لحساب الجولة الـ 24 من عمر المسابقة المحلية.