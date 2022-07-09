شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتى جاء في مقدمتها حماس وتركيز فى تدريب الزمالك قبل إجازة عيد الأضحى، وجلسة ودية بين مرتضى منصور ورباعى الزمالك بن شرقى وشيكابالا وأوناجم وأوباما، والزمالك يرفع الحمل البدنى للاعبين قبل إجازة عيد الأضحى .