شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية للصالات يدخل معسكرا مفتوحا بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب الكرة النسائية لكرة الصالات للدخول في معسكر مفتوح بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، من أجل الاستعدادات للمنافسات الدولية التي يشارك فيها.
ونجحت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في إنشاء منتخب الكرة النسائية للصالات لأول مرة في مصر.
ويضم منتخب الكرة النسائية لكرة الصالات بقيادة عبد الفتاح عباس 21 لاعبة وهن: سمر محمد، منى رفعت، أميرة سمير، نورا محمد، أمل سامح، رنا علي، ميرنا محسن، أميرة محمد، أمل حسين، إيمان ياسر، ياسمين عبد الراضي، شيماء جمال، حبيبه سامي، نورهان عمرو، نورهان عصام، هايدي جابر، فاطمة الزهراء محمد.
من ناحية أخرى، أكد محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، أن فترة الإعداد الأولى التي قام بها مع اللاعبات آتت ثمارها، خاصة على صعيد اكتشاف عناصر جديدة تدعم صفوف المنتخب خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح كمال أن العناصر الجديدة ستلعب دورًا فعالًا مع المنتخب خلال الفترة المقبلة، وأبرزها نور جوهر، دانا كريم، نور عبدالواحد السيد وغيرهن من العناصر الصغيرة في السن.
وشدد كمال على أن احتراف اللاعبة شروق سيد لاعبة وادى دجلة السابقة في نادي أولمبيا كلوج الروماني، وخوضها منافسات دوري أبطال أوروبا، سيمهد الطريق أمام احتراف عدد كبير من المواهب الصاعدة خلال الفترة المقبلة.