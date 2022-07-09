شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية للصالات يدخل معسكرا مفتوحا بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب الكرة النسائية لكرة الصالات للدخول في معسكر مفتوح بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، من أجل الاستعدادات للمنافسات الدولية التي يشارك فيها.

ونجحت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في إنشاء منتخب الكرة النسائية للصالات لأول مرة في مصر.

ويضم منتخب الكرة النسائية لكرة الصالات بقيادة عبد الفتاح عباس 21 لاعبة وهن: سمر محمد، منى رفعت، أميرة سمير، نورا محمد، أمل سامح، رنا علي، ميرنا محسن، أميرة محمد، أمل حسين، إيمان ياسر، ياسمين عبد الراضي، شيماء جمال، حبيبه سامي، نورهان عمرو، نورهان عصام، هايدي جابر، فاطمة الزهراء محمد.