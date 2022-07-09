7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8/7/2022، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها تدريبات خاصة للاعبى الوسط والهجوم فى الأهلى بفرمان سواريز، واتحاد الكرة يتفق مع فيتوريا على تدريب المنتخب والمدرب يقبل تخفيض مطالبه المادية، وخلاف مالى يعطل انضمام بدر بانون من الأهلى لنادى قطر.

اتحاد الكرة يتفق مع فيتوريا على تدريب المنتخب والمدرب يقبل تخفيض مطالبه المادية

توصل مسئولو اتحاد الكرة إلى اتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق، لتدريب المنتخب الوطني خلفا لإيهاب جلال.

خلاف مالى يعطل انضمام بدر بانون من الأهلى لنادى قطر