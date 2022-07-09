شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يستقر على وضع أحمد عبد القادر على دكة الأهلي أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز على وضع أحمد عبد القادر صانع ألعاب فريقه على دكة البدلاء فى مباراة فيوتشر المقبلة، للاستفادة بجهوده فى جزء من المباراة بالشوط الثانى طبقاً لمجريات اللقاء.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الاهلى، إن عبد القادر تعافى من إصابته في العضلة الأمامية بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي نفذه خلال الفترة الماضية.

وأوضح طبيب الفريق أن عبد القادر جاهز طبيًّا لمباراة الفريق المقبلة أمام فيوتشر وتبقى مشاركته وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

ويخوض الأهلي تدريباته في إطار الاستعدادات لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.

والتقى الأهلى مع فيوتشر مرة واحدة وكانت فى الدور الأول لدوري هذا الموسم فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، سجل هدف المارد الأحمر محمد شريف وسجل هدف فيوتشر كريم نيدفيد.

وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بالتعادل السلبى أمام الجونة بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حالة فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 51، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكن يفرق عنه في المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 51 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة.