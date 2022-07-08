محمد النني يحرز هدفاً خيالياً بقذيفة صاروخية «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح فريق أرسنال الإنجليزي في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز على فريق نورنبيرج الألماني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة، ضمن استعداداتهما للموسم الكروي الجديد.

تقدم فريق نورنبيرج بهدفين عن طريق كل من يوهانس جايس وكوادو دواه في الدقيقتين (24 و29) على الترتيب.

وتمكن المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، الوافد الجديد من مانشستر سيتي، من تقليص الفارق بتسجيله الهدف الأول له بقميص "المدفعجية"، في الدقيقة 47.

وأدرك النجم المصري محمد النني التعادل بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 54 بتسديدة قوية من مسافة بعيدة لا تصد ولا ترد.

وتقدم أرسنال بهدفين متتاليين جاءا بـ"نيران صديقة" سجلهما كل من لاعبي نورنبيرج، كريستوفر شيندلر وتيم هاندفيركير خطأ في مرمى فريقهما عند الدقيقتين (57 و63) على الترتيب.

ونجح نورنبيرج في تقليص الفارق بتسجيل لوكاس شلايمر الهدف الثالث له في الدقيقة 73، ولكن جيسوس عاد مرة أخرى ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والخامس لأرسنال بحلول الدقيقة 74 من زمن اللقاء.