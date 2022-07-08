شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر ينضم إلى قائمة شرف الأندية المصرية المتوجة بالبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم فريق فيوتشر إلى قائمة شرف الكرة المصرية التي تضم 16 نادياً فقط توجوا بالبطولات منذ انطلاق المسابقات المحلية في الكرة المصرية، وذلك بعد تتويج فيوتشر بكأس رابطة الأندية المصرية، في نسختها الأولى، عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة النهائية بنتيجة 5/1.

وجاءت قائمة الأندية المصرية المتوجة بالبطولات والألقاب سواء على المستوى المحلي أو القاري كالتالي:

الدوري العام: الأهلي - الزمالك - الاسماعيلي - الترسانة - المحلة - الأولمبي - المقاولون.

كأس مصر: الأهلي - الزمالك - الاتحاد - الترسانة - المقاولون - الإسماعيلي - إنبي - الأولمبي - الحدود - المصري - القناة - الترام.

السوبر المحلي: الأهلي - الزمالك - المقاولون - الحدود - الطلائع.

كأس السلطان حسين: الأهلي - المصري - سكة الحديد - الترسانة - الزمالك - الاتحاد - بورفؤاد.

دوري منطقة القاهرة: الأهلي - الزمالك - سكة الحديد - الترسانة.

كأس رابطة الأندية المصرية: فيوتشر.

البطولات الأفريقية: الأهلي - الزمالك - المقاولون - الإسماعيلي.