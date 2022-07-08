شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة ودية بين مرتضى منصور ورباعى الزمالك بن شرقى وشيكابالا وأوناجم وأوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة ودية مع بعض لاعبى الفريق، منهم المغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، ومحمود شيكابالا ويوسف أوباما، فى حضور أمير مرتضى المشرف العام على الفريق، وأسامة نبيه المدرب العام.

وقدم لاعبو الفريق التهنئة لمرتضى منصور بمناسبة عيد الأضحي المبارك، وحرص اللاعبون برفقة أمير مرتضى وأسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود مدرب الفريق والإداريين على تقديم التهنئة لرئيس النادي والذي عقد معهم جلسه ودية حضرها أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

من جانبه أعرب مرتضى منصور عن ثقته الكبيره فيهم وقدرتهم على الفوز بجميع المباريات وتحقيق عدة ألقاب، كما وجه التهنئة لهم وللشعب المصري وأعضاء وجماهير النادي بمناسبه عيد الأضحي المبارك.

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فى سياق آخر، كشفت تقارير صحفية تركية أن نادى جالاتا سراى أودع اليوم الجمعة، 4 ملايين دولار، فى حساب نادى الزمالك، باقى قيمة مستحقات المهاجم المصرى مصطفى محمد.

وقالت قناة "TRT" التركية إن جالاتا سراي أودع مبلغ 4 ملايين دولار في حساب نادي الزمالك قيمة المستحقات المتأخرة فى صفقة مصطفى محمد، ليصبح اللاعب ملكا للنادى التكى بشكل نهائي.

وكان مسئولو نادى الزمالك قد أرسلوا خطابًا رسميًا لنظرائهم فى جالاتا سراي التركي لإرسال باقي قيمة صفقة تفعيل بند شراء مصطفي محمد مهاجم الفريق الأبيض، الذي سبق وانتقل للنادي التركي على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء مقابل سداد 4 ملايين دولار.

وينتهى عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي فى صيف 2025، وسجل المهاجم المصرى 18 هدفا وصنع خمسة فى 57 مباراة خاضها مع الفريق التركى.