شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وجاء في مقدمتها خلاف مالى يعطل انضمام بدر بانون من الأهلى لنادى قطر، وتدريبات تخصصية للاعبى الوسط والهجوم فى الأهلى بفرمان سواريز، وعمار حمدى يتدرب منفردا فى الأهلي ويؤدى جلسة تأهيل في الجيم، وسيد عبد الحفيظ يجتمع مع سواريز لإنهاء تحضيرات الأهلي لمواجهة فيوتشر.