شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يحذر مدافعى الاهلى من خطورة عاطف ورفعت في موقعة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى للنادى الاهلى تحذير شديد اللهجة لمدافعى فريقه من خطورة الثنائى أحمد عاطف وأحمد رفعت لاعبا فيوتشر قبل مباراة الفريقين المقبلة بالدوري ، ويسعى المدرب البرتغالى لإيقاف مفاتيح لعب فيوتشر سعياً للظفر بالنقاط الثلاث لتعديل المسار المحلى بعد خسارة أربعة نقاط فى أخر جولتين للمسابقة.

حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره غزل المحلة بنتيجة 1/5 في المباراة التي جمعتهم على استاد القاهرة ليحصد أول لقب لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الأولى.

أحرز الأهداف كل من كريم نيدفيد في الدقيقة 32 وسعد سمير في الدقيقة 37 وأحمد عاطف في الدقيقة 50 ومحمد فاروق في الدقيقة 65 ومروان محسن في الدقيقة 79، بينما جاء هدف فريق غزل المحلة الوحيد عن طريق يحيى حامد فى الدقيقة 90.

ويخوض الأهلي تدريباته في إطار الاستعدادات لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.

وألتقى الأهلى مع فيوتشر مرة واحدة وكانت فى الدور الأول لدوري هذا الموسم فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، سجل هدف المارد الأحمر محمد شريف وسجل هدف فيوتشر كريم نيدفيد.

وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بالتعادل السلبى أمام الجونة بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حالة فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 51، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكن يفرق عنه في المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 51 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة