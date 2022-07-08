حماس وتركيز فى تدريب الزمالك قبل إجازة عيد الأضحى.. صور

القاهرة - سامية سيد - خاض اليوم، الجمعة، فريق الزمالك تدريباته الجماعية، والتى شهدت حماس وتركيز كبير قبل الحصول على أجازة عيد الأضحى المبارك، والتى قررها الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا أن تكون أول أيام عيد الأضحى فقط.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قوية، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وخضع لاعبو الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدونها تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وركز المدير الفني البرتغالي على رفع الحمل البدني للاعبين خلال المران، كما خاض اللاعبين فقرة بدنية خاصة، وركز الجهاز الفني خلال الوحدة التدريبية على التمرير ثم التحرك بدون كرة.

وحرص البرتغالي "فيريرا" على منح اللاعبين بعض التعليمات لتصحيح بعض المواقف الفنية خلال المران.

كما عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة سريعة مع معاونيه، خلال مران اليوم، ووزع "فيريرا" بعض المهام على جهازه المعاون، حيث ركز المدير الفني على العديد من الجمل الفنية المراد تنفيذها خلال التدريبات.