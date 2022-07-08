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شكرا لقرائتكم خبر عن حماس وتركيز فى تدريب الزمالك قبل إجازة عيد الأضحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض اليوم، الجمعة، فريق الزمالك تدريباته الجماعية، والتى شهدت حماس وتركيز كبير قبل الحصول على أجازة عيد الأضحى المبارك، والتى قررها الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا أن تكون أول أيام عيد الأضحى فقط.
وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قوية، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وخضع لاعبو الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدونها تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.
وركز المدير الفني البرتغالي على رفع الحمل البدني للاعبين خلال المران، كما خاض اللاعبين فقرة بدنية خاصة، وركز الجهاز الفني خلال الوحدة التدريبية على التمرير ثم التحرك بدون كرة.
وحرص البرتغالي "فيريرا" على منح اللاعبين بعض التعليمات لتصحيح بعض المواقف الفنية خلال المران.
كما عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة سريعة مع معاونيه، خلال مران اليوم، ووزع "فيريرا" بعض المهام على جهازه المعاون، حيث ركز المدير الفني على العديد من الجمل الفنية المراد تنفيذها خلال التدريبات.
وخاض حراس مرمى الزمالك، مجموعة من التدريبات الخاصة تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس، وركز طاهر على سرعة رد الفعل باستخدام "الصدادة" الحديدية، بجانب خوض فقرة أخرى للتعامل مع التصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء
كما عقد جوسفالدو فيريرا المدير الفني جلسة سريعة مع سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو ثنائي الأبيض، خلال مران اليوم الجمعة، ومنح المدير الفني الثنائي بعض التعليمات الفنية بخصوص الضغط على مدافعي المنافس أثناء فقدان الكرة، وحرص اللاعبان على تطبيق التعليمات بشكل فعلي خلال المران.
وخاض لاعبو الفريق فقرة فنية خاصة، وركز الجهاز الفني على التصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء، حيث حرص "فيريرا" على اشتراك عدد كبير من اللاعبين في التصويب على المرمى من مسافات ومساحات مختلفة.
وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على منح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة خلال التقسمية التي شهدت تألق الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور وإسلام جابر وعبدالله جمعة.
ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.