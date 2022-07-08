شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن صلاح يكشف برنامج الفراعنة لمواجهة الكاميرون فى افتتاح بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم منتخبنا الأول لكرة اليد غدا بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك في معسكره المغلق استعدادا لخوض منافسات بطولة أفريقيا رقم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 11 لـ18 من الشهر الجاري .

يدخل المنتخب معسكر مغلق من السادسة مساء علي أن يخوض المنتخب مرانه الأول في التاسعة مساء علي صالة الدكتور حسن مصطفي باكتوبر التي ستستضيف مباريات الفراعنة .

ومن جانبه أكد أيمن صلاح مدير المنتخبات ان الجهاز الفني منح اللاعبين أجازة قصيرة وقفة العيد فقط وصباح أول ايام العيد عقب العودة من الجزائر بفضية البحر المتوسط امس لزيارة اسرهم قبل انطلاق معسكر المنتخب في السادسة مساء الغد في أحدى فنادق البطولة .

واشار صلاح الي ان باقي برنامج الاستعداد سيستمر الأحد مع دراسة المنافس بالفيديو حتي موعد مواجهة أسود الكاميرون في الافتتاح الاثنين المقبل

واوضح مدير المنتخبات ان منتخبنا جاهز لخوض غمار المنافسات الأفريقية وترويض أسود الكاميرون وهناك تصميم كبير علي الحفاظ علي اللقب الافريقي خاصة ان البطولة علي ارضنا وبين جماهيرنا.