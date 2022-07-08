شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مميزة.. حسام حسن يحقق العلامة الكاملة مع المصرى فى 4 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حسام حسن المدير الفني لنادى المصرى البورسعيدى، في قيادة الفريق في الفوز في 4 مباريات متتالية منذ عودته لتدريب الفريق خلفا للتونسى معين الشعبانى الذى رحل لسوء النتائج.

وقاد حسام حسن المصرى في 4 مباريات، اثنان في كأس مصر ومثلها في الدورى، حقق الفوز في 4 مواجهات بالعلامة الكاملة، حيث سجل الفريق تحت قيادته 6 أهداف واستقبل هدفا، وحافظ على نظافة الشباك في 3 مباريات.

بدأ حسام حسن عودته مع المصرى أمام المنصورة في كأس مصر والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف، ثم الفوز على مصر المقاصة بهدفين نظيفين في الدورى، ثم الإطاحة بقريق إيسترن كومبانى من دور الـ16 من كأس مصر بهدف نظيف، ليحقق العلامة الكاملة.

ةقرر حسام حسن المدير الفني للنادي المصري منح اللاعبين راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب مساء غد السبت - أول أيام عيد الأضحى المبارك - وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو والمقرر اقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السادسة والنصف مساء الأربعاء المقبل الموافق الثالث عشر من يوليو الجاري.