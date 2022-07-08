شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف مالى يعطل انضمام بدر بانون من الأهلى لنادى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعطلت صفقة انتقال المغربي بدر بانون مدافع النادي الاهلي لنادى قطر القطري في الساعات الأخيرة بسبب خلاف مالي بين مسؤولي الناديين.

وكان الأهلي قد رحب بانتقال نجمه المغربي للدوري القطري مقابل 2.5 مليون دولار بجانب 500 الف دولار كمكافأت تحفيزية قبل أن يفاجىء بتراجع الجانب القطري عن تسديد المقابل المادي المطلوب ووجود محاولات لتخفيضه الأمر الذي تسبب في تعطل الصفقة حتى الآن .

وتدور مفاوضات مكثفة بين مسؤولي الأهلي ونظرائهم في قطر للوصول لنقطة تلاقي لحسم الصفقة .

ويلتقى فريق الأهلى مع فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

ويستعيد الاهلى جهود محمد عبد المنعم في مباراة فيوتشر بعد انتهاء الإيقاف فيما يستمر غياب المغربى بدر بانون مدافع الفريق لإنهاء إجراءات انتقاله لقطر القطرى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدف ، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 21 هدفا.