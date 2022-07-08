شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفع الحمل البدنى للاعبين قبل إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية قوية، خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وخضع لاعبو الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدونها تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وركز المدير الفني البرتغالي على رفع الحمل البدني للاعبين خلال المران، كما خاض اللاعبين فقرة بدنية خاصة، وركز الجهاز الفني خلال الوحدة التدريبية على التمرير ثم التحرك بدون كرة.

وحرص البرتغالي "فيريرا" على منح اللاعبين بعض التعليمات لتصحيح بعض المواقف الفنية خلال المران.

كما عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة سريعة مع معاونيه، خلال مران اليوم، ووزع "فيريرا" بعض المهام على جهازه المعاون، حيث ركز المدير الفني على العديد من الجمل الفنية المراد تنفيذها خلال التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.