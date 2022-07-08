الامارات | من الذي دفع وست هام الإنجليزي للاهتمام بخدمات مهاجم العين رحيمي؟

شكرا لقرائتكم خبر عن من الذي دفع وست هام الإنجليزي للاهتمام بخدمات مهاجم العين رحيمي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة المنتخب المغربية أن وست هام يونايتد الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم فريق العين، الدولي المغربي سفيان رحيمي وذلك بعد موسم واحد فقط في "دار الزين".

وذكرت الصحيفة المغربية أن الاهتمام بالحصول على خدمات سفيان رحيمي جاء بناء على توصية من المدافع المغربي، نايف أكرد الذي انتقل لصفوف الفريق الإنجليزي قبل أسبوعين قادما من فريق رين الفرنسي، بعقد قيمته 30 مليون جنيه إسترليني لخمس​ سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن النادي اللندني قد يعمل بتوصية لاعبه الجديد على الرغم أن سفيان رحيمي لا يملك خبرة كبيرة ولم يسبق أن خاض أي تجربة في أوروبا، وهو ما قد يكون عائقاً أمام حصوله على رخصة عمل للعب في "البريميرليغ".

ووصل وست هام إلى نصف نهائي يوروبا ليغ الموسم الماضي، وأنهى الدوري الإنجليزي في المركز السابع ما يؤهله لخوض المنافسة الأوروبية مرة أخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news