فيتوريا مديرا فنيا للفراعنة.. ومعلومات لا تعرفها عن البرتغالي قاهر ’’فيريرا الزمالك‘‘

الشارقة - اميمة ياسر - توصل اتحاد الكرة، إلى اتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق، لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول خلفًا لإيهاب جلال.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" فإن المدرب البرتغالي وافق على تخفيض مطالبه المادية في الاتفاق المبدئي الذي تم بينه وبين حازم إمام عضو المجلس والمكلف بملف المدير الفني، ومن المقرر أن يحضر للقاهرة بعد إجازة عيد الأضحي لانهاء التفاوض، وتوقيع العقود.

من هو روي فيتوريا؟

وتولى روي فيتوريا، صاحب الـ52 عامًا، تدريب عدة فرق، أبرزها أبرزها بنفكيا، كما خاض تجربة عربية مع النصر السعودي من يناير 2019 حتى ديسمبر 2020، حيث فاز معهم بلقب الدوري السعودي للمحترفين، وحصد لقب كأس السوبر السعودي.

وكانت آخر تجارب فيتوريا مع سبارتاك موسكو قبل أن يرحل في ديسمبر الماضي، حيث فشل في قيادة الفريق للتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ فيتوريا مشواره التدريبي مع فريق فيلافرانكوينس البرتغالي.

وعام 2004 كانت النقلة الأبرز في مشواره التدريبي، عندما تولى قيادة فريق الشباب في بنفيكا.

وسبق له وتفوق على البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الحالي للزمالك، عندما كان الأخير مديرا فنيا لفريق بورتو، وقاد فاتيما عام 2007 للفوز على الأول بكأس البرتغال.

وتولى فيتوريا تدريب فريق بنفيكا البرتغالي، عام 2015، واستمر معه 3 سنوات ونصف، وفاز معهم بـ«بطولة الدوري، وكأس السوبر البرتغالي» مرتين، و«كأس البرتغال، وكأس الرابطة» مرة.