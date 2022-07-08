شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة منتخب الجزائر للمشاركة فى بطولة افريقيا لكرة اليد .. مصر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منتخب الجزائر لكرة اليد، إلى أرض مصر، اليوم الجمعة، وذلك للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، فى نسختها ال25 للرجال لكرة اليد، والتى تستضيفها مصر، فى الفترة من 11 الى 18 يوليو الجاري.

و يخوض منتخب الجزائر، مبارياته ضمن المجموعة الثانية، التى تضم منتخبات كلا من،" الجابون و غينيا ، حيث يلعب مباراته الأولي، على صالة أكتوبر الدولية أمام منتخب غينيا، ويخوض مباراته الثانية أمام منتخب الجابون، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

ويسعى المنتخب الجزائري، في حصد اللقب الثامن من كأس الأمم الأفريقية، حيث يتساوى محاربي الصحراء مع المنتخب الوطني المصري في عدد الألقاب بسبعة مناسبات، بينما يحتل المنتخب التونسي المركز الأول برصيد 10 ألقاب.

تضم قائمة أسماء لاعبى منتخب الجزائر: “يحيى زموشي - رياض شهبور - رضا عريب - مسعود بركوس - محمد بلعيد - رضوان ساكر - ساسي بولطيف -طارق بوخميس - عبدالله بينميني - عبدالمالك سلاحجي - عبدالرحيم برياح - عمر بن علي - رابح سوداني - زهير نعيم - على بولحسة - مصطفى حاج صدوق - عبد القادر رحيم - ايوب عبدي - خليفة غضبان - وليد غزلان - مصطفي عباسي - عمر تشاهبور - حمزة توم - محمد مقراني - هشام كعباش اسلام خليل - عزيز بوحال - حمزة رميلي - هاشمي محمد شهر الدين- نبيل سعدون - علاء الدين حديدي - اسام بوجناح - خرموش باستيا جان رفايل”.

وشارك منتخب الجزائر في منافسات ألعاب البحر المتوسط والتي اختتمت مؤخرا بمدينة وهران الجزائرية، وأنهى البطولة، بعد أن حل ثالثا برصيد 5 نقاط خلف إسبانيا ومقدونيا للمجموعة الثانية.

ويشارك في البطولة 13 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا.

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.

جدير بالذكر أن المنتخبات الخمسة الأوائل في ترتيب البطولة ستتأهل مباشرة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023 في بولندا والسويد.