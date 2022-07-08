شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تخصصية للاعبى الوسط والهجوم فى الأهلى بفرمان سواريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا خاصًّا للاعبي خطي الوسط والهجوم، وذلك ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص سواريش على تخصيص مساحة من الملعب لخوض تدريبات تخصصية للاعبي خط الوسط والمهاجمين، وتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

ويلتقى فريق الأهلى مع فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

ويستعيد الاهلى جهود محمد عبد المنعم في مباراة فيوتشر بعد انتهاء الإيقاف فيما يستمر غياب المغربى بدر بانون مدافع الفريق لإنهاء إجراءات انتقاله لقطر القطرى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدف ، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 21 هدفا.